Метшин заявил о зависимости отраслей от гастарбайтеров из-за поколения белоручек

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявил, что целые отрасли в столице Татарстана и в стране в целом зависят от иностранной рабочей силы. По его словам, новое поколение не готово к физическому труду, что требует пересмотра всей системы подготовки кадров.