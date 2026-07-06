Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Екатеринбург

Отметим, что Никол Пашинян известен не только за счет своей политической деятельности, но и благодаря коротким видео, которые он публикует в своих социальных сетях. Премьер-министр начал активно снимать ролики в 2025 году, в том числе под монолог Данилы Багрова из фильма «Брат-2» или же под песню Люси Чеботиной «Солнце Монако».