Концерн «Калашников» отгрузил крупную партию ракет для «Стрелы-10» для ПВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Высокоточная ракета ЗУР 9М333 применяется зенитным ракетным комплексом “Стрела-10” и его модификациями», — сказано в сообщении компании.
Зенитная управляемая ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения помех. Головка самонаведения ЗУР имеет три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Серийное производство ЗУР началось в концерне в 2020 году. За это время изделие положительно зарекомендовало себя в ходе выполнения боевых задач, в том числе в условиях СВО.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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