Песков анонсировал новые контакты Путина и Трампа

Песков также отметил, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп осознают: их контакты получат продолжение в самое ближайшее время. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Трамп настроен воспринимать те сведения, которые передает ему Путин.
Телефонные переговоры двух президентов, которые состоялись 4 июля по инициативе американской стороны, как подчеркнул Песков, предоставили отличную возможность донести до главы Соединенных Штатов позицию Российской Федерации напрямую, из первых уст.
Песков уклонился от оценки того, как Дональд Трамп отреагировал на недавние заявления Москвы. Отвечая на вопрос западного журналиста, представитель Кремля посоветовал искать ответ в другом месте.
«Наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа», — заявил Песков.
Он предложил перенаправить запрос напрямую в Вашингтон. «Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации [США], Белом доме», — порекомендовал официальный представитель Кремля.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с Владимиром Зеленским 8 июля. Встреча пройдет на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома намерен обсудить с украинским коллегой урегулирование конфликта на Украине. Сразу после этого разговора американский лидер планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным.