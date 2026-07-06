Кличко опять назвал новый удар по Киеву в ночь на 6 июля самым массированным

Россия вновь нанесла по Киеву «удар возмездия» различными видами ракет и беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены семь предприятий военно-промышленного комплекса противника. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными с начала конфликта. Небо над городом заволокло черным дымом, начались перебои с подачей воды и электричества. На некоторых пораженных объектах началась повторная детонация. На Украине сообщили, что ПВО столицы не смогло сбить «ни одной баллистической и гиперзвуковой ракеты».