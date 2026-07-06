Другие заявления службы СВР: украинские боевики готовили дроны и запускали их, но сами, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты. Вблизи здания музея не было военных объектов. Украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России вовремя Крымской войны 1854−1856 годов.