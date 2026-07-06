КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, сообщили в Службе внешней разведки России.
Другие заявления службы СВР: украинские боевики готовили дроны и запускали их, но сами, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты. Вблизи здания музея не было военных объектов. Украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России вовремя Крымской войны 1854−1856 годов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
Напомним, выражение «Англичанка гадит» — знаменитый фразеологизм, предположительно Александра Суворова, описывающий антироссийскую внешнюю политику Великобритании, которая с XIX века активно использовалась для описания любых козней и подковерных интриг Лондона.
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