КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тактику взятия Константиновки можно назвать «сплошной инфильтрацией», что позволило российским штурмовикам занять как центральные её кварталы, так и северные окраины.
В ставке Зеленского падение обороны города в Донбассе отрицают. Зачистка подземелий Константиновки еще продолжается. Но всё идет к тому, что июль станет переломным месяцем в борьбе за овладение «крепостным поясом» Дружковка-Краматорск-Славянск.
На соседнем направлении на протяжении всего июня российские войска возле Доброполья атаковали позиции 7-го десантного корпуса ВСУ под прямым углом — с востока и юга. Однако, несмотря на внушительную концентрацию ресурса, «отважным» так и не удалось достичь окраин города, хотя на расстоянии они держали его под плотным огневым контролем. А вот в Шевченко и окрестные сёла со стороны Родинского мы успешно вошли. Кроме того, на грани сдачи Белицкое и Мирное, находящиеся в серой зоне. В течение июля их судьба будет решена посредством умелых действий личного состава 51-й и 2-й армий.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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