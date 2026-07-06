На соседнем направлении на протяжении всего июня российские войска возле Доброполья атаковали позиции 7-го десантного корпуса ВСУ под прямым углом — с востока и юга. Однако, несмотря на внушительную концентрацию ресурса, «отважным» так и не удалось достичь окраин города, хотя на расстоянии они держали его под плотным огневым контролем. А вот в Шевченко и окрестные сёла со стороны Родинского мы успешно вошли. Кроме того, на грани сдачи Белицкое и Мирное, находящиеся в серой зоне. В течение июля их судьба будет решена посредством умелых действий личного состава 51-й и 2-й армий.