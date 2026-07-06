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Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси

Лукашенко сделал заявление про «Орешник» и тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны высшему офицерскому составу, сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в стране. Подробности сообщает пресс-служба президента.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь на протяжении многих лет строила, а также развивала и укрепляла свои Вооруженные Силы, которые являются главным гарантом территориальной целостности и независимости.

— Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия, — подчеркнул президент Беларуси.

Это оружие, уточнил глава республики, в значительной мере повышает уровень защиты Беларуси. Лукашенко заявил, что белорусская сторона данными вопросами не бравирует и не поднимает их для того, чтобы кого-то напугать:

— Но вы должны понимать, что это оружие — не хлам, который свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И те, у кого горячие головы, должны остудить их (свои головы. — Ред.).

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт.

Также Лукашенко озвучил реальную численность белорусской армии.

Тем временем глава государства обратился к белорусским генералам: «Время непростое».

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