Посол Швеции посетила МИД РФ

Захарова отметила, что на регулярной основе до властей Швеции доводилась недопустимость подобных действий, которым должна была быть дана как соответствующая оценка юридическая, правовая, политическая, так и должны были быть приняты меры по недопущению повторения таких инцидентов. Кроме того, по словам дипломата, послу Швеции напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции и данных им ранее заверениях.