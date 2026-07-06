В Челябинской области 51 ТИК приступила к подготовке выборов

С 1 июля в регионе все территориальные избирательные комиссии Челябинской области официально приступили к подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, сообщает пресс-служба облизбиркома. Для 15 из 51 ТИКов региона нагрузка возрастает вдвое — они одновременно обеспечивают проведение выборов в органы местного самоуправления.
Голосование по выборам депутатов Государственной Думы в Челябинске в этом году пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Основной день голосования и финал избирательной кампании приходятся на воскресенье, 20 сентября. В эти же даты также состоятся выборы депутатов местного самоуправления. В регионе планируют задействовать 2181 постоянный и 17 временных избирательных участков.
При подготовке к предстоящему в сентябре голосованию территориальные избирательные комиссии будут работать ежедневно, сообщили в региональном избиркоме.
С 6 июля ТИКи начинают принимать документы. Для регистрации на выборах большинству кандидатов потребуется собрать подписи избирателей. При этом 11 политических партий от этой обязанности освобождены. В их числе: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», «Яблоко», «Зеленые» и «Партия прямой демократии».
Ранее губернатор поручил главам территорий совместно с избирательными комиссиями и правоохранительными органами обеспечить доступность голосования для всех категорий избирателей, безопасность участков и их материально-техническую обеспеченность.