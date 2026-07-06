В Челябинской области 51 ТИК приступила к подготовке выборов

Голосование по выборам депутатов Государственной Думы в Челябинске в этом году пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Основной день голосования и финал избирательной кампании приходятся на воскресенье, 20 сентября. В эти же даты также состоятся выборы депутатов местного самоуправления. В регионе планируют задействовать 2181 постоянный и 17 временных избирательных участков.