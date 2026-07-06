Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиция бойкотирует консультации по кандидатуре премьера Молдавии

В Молдавии разгорается политический кризис: две оппозиционные партии бойкотируют консультации, которые президент Майя Санду назначила для обсуждения кандидатуры нового главы правительства. Вместо диалога оппозиция настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Первым о бойкоте заявил председатель Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон. Он объяснил, что его политсила «не видит смысла в действиях, которые носят формальный характер и призваны лишь имитировать соблюдение Конституции». По мнению социалистов, граждане ждут досрочного голосования, «чтобы избавиться от бедности, коррупции, инфляции, заоблачных цен, страха, телефонного мошенничества и хаоса в общественном порядке», пишет «Интерфакс».

Следом за социалистами от диалога отказалась и Партия «Национальное альтернативное движение» (MAN). Ее лидер, примар Кишинева Ион Чебан, обратился к своим депутатам: «Нас всех зовут на консультации по поводу нового правительства. Чего нам там искать? (…) Моя просьба к депутатам MAN: вам не место на этих консультациях».

Чебан подчеркнул, что в демократических странах пост премьера традиционно отдают лидеру партии, победившей на выборах. Он поинтересовался, почему председатель правящей партии не берет на себя ответственность за выдвижение кандидата на должность главы кабмина.

В партии MAN уже приняли Декларацию, в которой констатируют, что «Молдова находится в тяжелой социально-экономической ситуации». Выход из этого положения, по мнению авторов документа, возможен только «при условии проведения досрочных парламентских выборов».

На данный момент фракция ПСРМ насчитывает 17 депутатов из 101. Партия MAN входит в парламентскую фракцию «Альтернатива», где осталось семь депутатов, трое из которых представляют именно MAN.

По законам Молдавии, президент предлагает парламенту кандидата в премьеры после консультаций с фракциями. Глава государства может не прислушиваться к их мнению, но обязана пригласить все стороны на встречу. Досрочные выборы станут возможны, только если парламент дважды в течение 45 дней провалит утверждение нового кабмина. У правящей партии PAS есть большинство в 55 голосов, а для утверждения правительства требуется 51.

Напомним, утром 3 июля премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. По закону, за ним уходит в отставку и все правительство, которое продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше