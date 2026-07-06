Оппозиция бойкотирует консультации по кандидатуре премьера Молдавии

По законам Молдавии, президент предлагает парламенту кандидата в премьеры после консультаций с фракциями. Глава государства может не прислушиваться к их мнению, но обязана пригласить все стороны на встречу. Досрочные выборы станут возможны, только если парламент дважды в течение 45 дней провалит утверждение нового кабмина. У правящей партии PAS есть большинство в 55 голосов, а для утверждения правительства требуется 51.