Оппозиция бойкотирует консультации по кандидатуре премьера Молдавии

Первым о бойкоте заявил председатель Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон. Он объяснил, что его политсила «не видит смысла в действиях, которые носят формальный характер и призваны лишь имитировать соблюдение Конституции». По мнению социалистов, граждане ждут досрочного голосования, «чтобы избавиться от бедности, коррупции, инфляции, заоблачных цен, страха, телефонного мошенничества и хаоса в общественном порядке», пишет «Интерфакс».
Следом за социалистами от диалога отказалась и Партия «Национальное альтернативное движение» (MAN). Ее лидер, примар Кишинева Ион Чебан, обратился к своим депутатам: «Нас всех зовут на консультации по поводу нового правительства. Чего нам там искать? (…) Моя просьба к депутатам MAN: вам не место на этих консультациях».
Чебан подчеркнул, что в демократических странах пост премьера традиционно отдают лидеру партии, победившей на выборах. Он поинтересовался, почему председатель правящей партии не берет на себя ответственность за выдвижение кандидата на должность главы кабмина.
В партии MAN уже приняли Декларацию, в которой констатируют, что «Молдова находится в тяжелой социально-экономической ситуации». Выход из этого положения, по мнению авторов документа, возможен только «при условии проведения досрочных парламентских выборов».
На данный момент фракция ПСРМ насчитывает 17 депутатов из 101. Партия MAN входит в парламентскую фракцию «Альтернатива», где осталось семь депутатов, трое из которых представляют именно MAN.
По законам Молдавии, президент предлагает парламенту кандидата в премьеры после консультаций с фракциями. Глава государства может не прислушиваться к их мнению, но обязана пригласить все стороны на встречу. Досрочные выборы станут возможны, только если парламент дважды в течение 45 дней провалит утверждение нового кабмина. У правящей партии PAS есть большинство в 55 голосов, а для утверждения правительства требуется 51.
Напомним, утром 3 июля премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о своей отставке. По закону, за ним уходит в отставку и все правительство, которое продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета.