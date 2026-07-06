Лукашенко заявил, что не собирается привлекать белорусских военных к украинскому конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны высшему офицерскому составу, заявил, что не собирается привлекать белорусских военных к украинскому конфликту. Подробности приводит пресс-служба президента.
Как обратил внимание глава государства, отдельных политиков Запада раздражают самостоятельность, независимость, а также союз Беларуси и Россией и приверженности к мирному урегулированию украинского конфликта.
— Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко заявил: Беларуси и не нужен конфликт и это плохо, что конфликт идет на территории Украины. По словам президента, Беларусь является сторонником мирного разрешения вопросов.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт.
Тем временем глава государства озвучил реальную численность белорусской армии.
Вместе с тем Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.