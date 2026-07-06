Вячеслав Федорищев познакомился с курсантами Центра Плотниковых

«Самарская область всегда была центром, где воспитывали настоящих патриотов, так было, есть и будет. Вторая армия, третья отдельная бригада — это подразделения, которые всегда славили наш воинский корпус. То, что у нас работают с десяток сильных центров подготовки молодежи, патриотического воспитания, военного, это тоже такая константа, и мы уже свыклись с тем, что замечательные, сильные парни выходят из такого рода центров», — считает Глава региона.