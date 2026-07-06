В Госдуме призвали отрезвить Лондон ударами по предприятиям ВПК

После июньской атаки власти Севастополя сообщили, что удар был нанесен беспилотником с кумулятивным зарядом. При этом в музее уточнили, что подлинные фрагменты работы Рубо уцелели, поскольку находились вне здания. Также специалистам удалось спасти десять фрагментов полотна размером примерно 5 на 3 м. В Минкультуры заявляли, что музею потребуется восстановление крыши и ремонтно-реставрационные работы, а создание нового полотна может занять около пяти лет.