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В Госдуме призвали отрезвить Лондон ударами по предприятиям ВПК

Удары по британским оборонным предприятиям, выпускающим вооружение для ВСУ, способны отрезвить Лондон и лишить его желания атаковать Россию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

Парламентарий подчеркнул, что линия боевого соприкосновения находится в нескольких тысячах километров от берегов Туманного Альбиона. Именно в этом, по его словам, и заключается суть прокси-войны: фактический заказчик остается в тени и не несет никаких потерь.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что участие Британии в украинском кризисе давно не секрет. Разведка, танки, ракеты — Лондон, вне всяких сомнений, глубоко вовлечен в конфликт.

«Атака на музей в Севастополе — характерный штрих. Но чтобы заставить британцев одуматься, бить нужно не по Украине, а по Великобритании. Хотя бы по фабрикам, которые производят военную технику, которую потом отправляют ВСУ», — пояснил Журавлев.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака украинского беспилотника на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» не была случайностью. По версии ведомства, удар был детально спланированной провокацией британских спецслужб. Как утверждают в СВР, украинские военные, которые непосредственно запускали дроны, не знали истинной цели атаки.

В ночь на 10 июня музей-панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» подвергся атаке беспилотника ВСУ. В здании произошел крупный пожар, который удалось ликвидировать только на следующий день. В результате удара было уничтожено около 90% копии панорамы и почти полностью утрачен предметный план.

Оригинальное полотно Франца Рубо открыли в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя в годы Крымской войны. В 1942 году, во время налета немецкой авиации и артобстрела, здание панорамы загорелось, а полотно пришлось разрезать на части для эвакуации. После войны работу восстановили на основе сохранившихся фрагментов, и в 1954 году музей вновь открылся.

После июньской атаки власти Севастополя сообщили, что удар был нанесен беспилотником с кумулятивным зарядом. При этом в музее уточнили, что подлинные фрагменты работы Рубо уцелели, поскольку находились вне здания. Также специалистам удалось спасти десять фрагментов полотна размером примерно 5 на 3 м. В Минкультуры заявляли, что музею потребуется восстановление крыши и ремонтно-реставрационные работы, а создание нового полотна может занять около пяти лет.

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