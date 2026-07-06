WP: новое руководство Ирана моложе, опытнее и безжалостнее

WP утверждает, что почти все, кто сейчас занимает высокие посты в Иране, прошли путь становления в качестве офицеров в органах безопасности или воинских подразделениях, в том числе в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Они были ответственны за подавление внутренних протестов, а также за вооружение и подготовку региональных прокси-структур, в том числе «Хезболлы» и ХАМАС.