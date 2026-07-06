WP: новое руководство Ирана моложе, опытнее и безжалостнее

Иран, может быть, стал слабее в экономическом и промышленном плане, в плане некоторых стратегических возможностей. Но теперь нам противостоит новый, осмелевший и более уверенный в себе Иран.
WP утверждает, что почти все, кто сейчас занимает высокие посты в Иране, прошли путь становления в качестве офицеров в органах безопасности или воинских подразделениях, в том числе в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Они были ответственны за подавление внутренних протестов, а также за вооружение и подготовку региональных прокси-структур, в том числе «Хезболлы» и ХАМАС.
В этом списке — Мохаммад-Багер Зольгадр, который занял влиятельную должность секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. Ранее он был одним из командиров КСИР и заместителем главы иранского Генштаба, в котором заведовал военизированным ополчением «Басидж». Он имеет тесные отношения с «Кудс» и считается одним из основателей «Хезболлы».
Ахмад Вахиди, новый главнокомандующий КСИР, ранее занимал посты министра обороны и министра внутренних дел Ирана. По данным WP, он поддержал насильственное подавление протестов в защиту прав женщин в 2022 году.
Мохсен Резаи, новый военный советник верховного лидера, является ярым сторонником эскалации в ответ на любые атаки США и Израиля, говорится в статье.
Даже те, кого администрация Трампа считает умеренными политиками, долгое время провели в органах безопасности или зонах военных действий. Например, Мохаммад-Багер Галибаф, спикер иранского парламента и главный переговорщик Ирана, во время ирано-иракской войны служил командующим КСИР.
Это ослабило позиции умеренных сил в Иране, которые десять лет назад играли ключевую роль в переговорах по ядерной программе Тегерана, утверждает WP. В результате иранские лидеры с гражданским прошлым были отодвинуты на второй план. По мнению WP, среди них — президент Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи.
По словам экспертов, те, кто сейчас стоит у власти в Иране, менее экстремальны в своих религиозных взглядах, но столь же безжалостны в своей готовности применять силу для сохранения контроля и власти. «Они действительно думают, что могут диктовать условия», — подтвердил европейский чиновник.