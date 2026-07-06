Эксперт раскрыл, почему Вэнс выступил против наступления ВСУ

По словам эксперта, американская сторона уже в курсе последних изменений на фронте. Речь идет, в частности, об освобождении Константиновки. Этот факт, как отмечает Самонкин, полностью меняет стратегическую картину. Российские войска получили серьезное преимущество: теперь у них открыт выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Эксперт считает, что в случае новых успехов российской армии, поставки западного оружия окажутся полностью парализованы. Сейчас Россия наносит удары по складам и местам дислокации ВСУ.