Эксперт раскрыл, почему Вэнс выступил против наступления ВСУ

По словам эксперта, американская сторона уже в курсе последних изменений на фронте. Речь идет, в частности, об освобождении Константиновки. Этот факт, как отмечает Самонкин, полностью меняет стратегическую картину. Российские войска получили серьезное преимущество: теперь у них открыт выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Эксперт считает, что в случае новых успехов российской армии, поставки западного оружия окажутся полностью парализованы. Сейчас Россия наносит удары по складам и местам дислокации ВСУ.
«Соединенные Штаты заинтересованы в урегулировании конфликта именно в тех пределах и зонах, где идут боевые действия. Если для Запада Украина завтра перестанет существовать, то уже ни о каких мирных инициативах не будет речи. Вашингтон просто подстраховывается», — заявил собеседник NEWS.ru.
Самонкин также отметил, что сейчас администрация США сосредоточена на другом направлении — стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты уже уведомили Россию, что вернутся к украинскому вопросу только после заключения договоренностей с Ираном.
«Дальнейшая эскалация конфликта и, в частности, усиление позиций ВСУ может не только попытаться сорвать эти переговоры, но и обеспечить худшее военное стратегическое положение», — заключил эксперт.
Ранее Вэнс обозначил позицию Вашингтона по вопросу дальнейших действий Вооруженных сил Украины. Администрация Трампа выступает против организации нового наступления со стороны ВСУ и настаивает на переходе к оборонительной тактике.
Как заявил Вэнс, команда президента Дональда Трампа склоняется к тому, что украинской стороне сейчас необходимо сосредоточиться на защите своих позиций. Этот шаг рассматривается на фоне продолжающихся переговорных процессов.