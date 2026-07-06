И. Метшин: «Считать туристов только по гостям отелей — неактуально»

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что игнорировать этот сегмент — значит намеренно искажать показатели развития города. По его словам, попытки ограничивать арендный бизнес нецелесообразны, так как этот формат востребован во всем мире, особенно у молодежной аудитории. «Считать туристов только по гостям отелей — неактуально. Наша задача — не запрещать, а выстраивать диалог с представителями этой отрасли в правовом поле, чтобы она работала на развитие города, — заявил глава Казани. — Нужно работать так, чтобы не “убить” развивающийся бизнес. Важно выстраивать диалог с представителями этого бизнеса в правовом поле — чтобы эта отрасль тоже способствовала развитию туризма в Казани».