И. Метшин: «Считать туристов только по гостям отелей — неактуально»

Сегодня гостиницы несут значительно большую финансовую нагрузку по сравнению с активно развивающимся рынком краткосрочной аренды жилья, отметил директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили, рассказывая о планах развитию туристической отрасти города.
По его словам, текущая статистика турпотока нуждается в корректировке: часть гостей города предпочитает отелям арендные квартиры. По оценкам ведомства, сегодня в Казани сдается более 10 тысяч объектов недвижимости.
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что игнорировать этот сегмент — значит намеренно искажать показатели развития города. По его словам, попытки ограничивать арендный бизнес нецелесообразны, так как этот формат востребован во всем мире, особенно у молодежной аудитории. «Считать туристов только по гостям отелей — неактуально. Наша задача — не запрещать, а выстраивать диалог с представителями этой отрасли в правовом поле, чтобы она работала на развитие города, — заявил глава Казани. — Нужно работать так, чтобы не “убить” развивающийся бизнес. Важно выстраивать диалог с представителями этого бизнеса в правовом поле — чтобы эта отрасль тоже способствовала развитию туризма в Казани».
Мэр также отметил, что до 40% недвижимости в ряде жилых комплексов города приобретается нерезидентами Казани именно для последующей сдачи в аренду. Это прямые инвестиции в экономику города.
По мнению Александра Шавлиашвили, системный подход поможет сбалансировать рынок. «Наша задача — не противопоставлять эти форматы, а создать условия, при которых будут одновременно развиваться и современный рынок краткосрочной аренды, и гостиничная отрасль», — резюмировал он.