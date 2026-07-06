Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И. Метшин: «Считать туристов только по гостям отелей — неактуально»

Сегодня в Казани сдается более 10 тысяч объектов недвижимости.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Сегодня гостиницы несут значительно большую финансовую нагрузку по сравнению с активно развивающимся рынком краткосрочной аренды жилья, отметил директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили, рассказывая о планах развитию туристической отрасти города.

По его словам, текущая статистика турпотока нуждается в корректировке: часть гостей города предпочитает отелям арендные квартиры. По оценкам ведомства, сегодня в Казани сдается более 10 тысяч объектов недвижимости.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что игнорировать этот сегмент — значит намеренно искажать показатели развития города. По его словам, попытки ограничивать арендный бизнес нецелесообразны, так как этот формат востребован во всем мире, особенно у молодежной аудитории. «Считать туристов только по гостям отелей — неактуально. Наша задача — не запрещать, а выстраивать диалог с представителями этой отрасли в правовом поле, чтобы она работала на развитие города, — заявил глава Казани. — Нужно работать так, чтобы не “убить” развивающийся бизнес. Важно выстраивать диалог с представителями этого бизнеса в правовом поле — чтобы эта отрасль тоже способствовала развитию туризма в Казани».

Мэр также отметил, что до 40% недвижимости в ряде жилых комплексов города приобретается нерезидентами Казани именно для последующей сдачи в аренду. Это прямые инвестиции в экономику города.

По мнению Александра Шавлиашвили, системный подход поможет сбалансировать рынок. «Наша задача — не противопоставлять эти форматы, а создать условия, при которых будут одновременно развиваться и современный рынок краткосрочной аренды, и гостиничная отрасль», — резюмировал он.