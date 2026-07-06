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Bloomberg: НАТО на саммите в Анкаре попытается угодить Трампу

Страны-участницы НАТО намерены на саммите в Анкаре, запланированном на 7—8 июля, продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что членство в альянсе отвечает интересам Соединенных Штатов. Как сообщает Bloomberg, такая задача стоит перед организацией в приоритетном порядке.

Источник: Reuters

По данным агентства, ключевая цель для НАТО в настоящее время — обеспечить удовлетворенность Трампа. Отмечается, что американский президент продолжает выражать недовольство европейскими союзниками из-за их отказа предоставить свои базы и воздушное пространство для совместной операции США и Израиля против Ирана.

«НАТО придется внимать каждому слову и мысли ее крупнейшего спонсора до тех пор, пока альянс не сможет обходиться без США», — говорится в материале.

Ранее, как информировало Reuters, Трамп на предстоящем саммите НАТО планирует вновь указать союзникам на необходимость увеличения их оборонных расходов.

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