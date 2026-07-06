Лукашенко заявил о шпионаже и провокациях на южной границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны высшему офицерскому составу, заявил о шпионаже и провокациях на южной границе. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства обратил внимание на Евросоюз, который лицемерно декларируя приверженность миру, открыто взял курс на милитаризацию. Кроме того, миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом, заметил президент Беларуси, нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой «угрозы с востока».
Александр Лукашенко сказал о продолжающейся гибридной войне против Беларуси:
— Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт. Также глава государства заявил, что не собирается привлекать белорусских военных к украинскому конфликту.
Тем временем Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.
А еще президент озвучил реальную численность белорусской армии.