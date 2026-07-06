Лукашенко заявил о шпионаже и провокациях на южной границе Беларуси

Глава государства обратил внимание на Евросоюз, который лицемерно декларируя приверженность миру, открыто взял курс на милитаризацию. Кроме того, миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом, заметил президент Беларуси, нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой «угрозы с востока».