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Лукашенко заявил о шпионаже и провокациях на южной границе Беларуси

Лукашенко сказал, что происходит на южной границе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны высшему офицерскому составу, заявил о шпионаже и провокациях на южной границе. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание на Евросоюз, который лицемерно декларируя приверженность миру, открыто взял курс на милитаризацию. Кроме того, миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом, заметил президент Беларуси, нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой «угрозы с востока».

Александр Лукашенко сказал о продолжающейся гибридной войне против Беларуси:

— Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, кто всеми силами затягивает украинский конфликт. Также глава государства заявил, что не собирается привлекать белорусских военных к украинскому конфликту.

Тем временем Лукашенко сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.

А еще президент озвучил реальную численность белорусской армии.

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