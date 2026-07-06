Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией

«Эта встреча — очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов — хороший повод, как говорится, сверить часы. В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов (7 июня в Армении — ред.), так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе», — заявил Пашинян.