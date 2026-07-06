Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией

«Эта встреча — очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов — хороший повод, как говорится, сверить часы. В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов (7 июня в Армении — ред.), так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе», — заявил Пашинян.
Как отметил армянский премьер, Ереван заинтересован в плановой работе механизмов, предусмотренных договором о ЕАЭС.
«И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза… Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы, все нюансы. И надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», — добавил он.
Ранее, 29 мая, на саммите ЕАЭС в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление. В документе указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума по вопросу вступления в Европейский союз или дальнейшего пребывания в составе ЕАЭС.