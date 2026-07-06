Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге сообщил о намерении Еревана развивать отношения с Москвой и подтвердил заинтересованность в участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Источник: Reuters

«Эта встреча — очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов — хороший повод, как говорится, сверить часы. В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов (7 июня в Армении — ред.), так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе», — заявил Пашинян.

Как отметил армянский премьер, Ереван заинтересован в плановой работе механизмов, предусмотренных договором о ЕАЭС.

«И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза… Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы, все нюансы. И надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», — добавил он.

Ранее, 29 мая, на саммите ЕАЭС в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление. В документе указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума по вопросу вступления в Европейский союз или дальнейшего пребывания в составе ЕАЭС.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше