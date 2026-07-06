Полковник Ходаренок: российские удары достигают цели и болезненны для Киева

Тогда у Игната были бы все основания заявить: «две ракеты было, сбили одну баллистическую цель. Больше ракет не было, и стрелять было нечем». А если не поражено ни одной баллистической цели? Как тогда с этим сочетается слово «дефицит»? И в этом случае дело, скорее всего, все-таки не в дефиците?