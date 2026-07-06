Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович подчеркнул, что республика никогда не пойдет на ограничения в адрес РФ, несмотря на колоссальное внешнее давление. По его словам, Белград сталкивается с реальными политическими угрозами, но остается стойким и помнит, кто его настоящие друзья.
«Беспрецедентному давлению уже не один год подвергается руководство Сербии, в частности президент [Александр] Вучич. Надо отдать должное сербам, они до последнего стараются ни в коем случае не присоединяться к европейским странам, которые вводили против нас и вводят санкции», — отметил Джабаров в беседе с «Лентой.ру».
Сенатор выразил надежду, что в скором времени государства, наиболее активно продвигающие антироссийские санкции, сами захотят выстроить с Москвой такие же отношения, какие сегодня имеет Белград. Он добавил, что ограничительная политика наносит больше ущерба тем, кто ее инициирует, а не России.
Джабаров также заверил, что Россия готова протянуть Сербии руку помощи в преодолении любых сложностей. Он выразил уверенность, что у Белграда хватит сил и стойкости.
«Будем надеяться, что сербам хватит выдержки и мужества, а мы, наверное, готовы со своей стороны всегда им помогать преодолевать трудности», — подчеркнул сенатор.
Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие недели намерен покинуть свой пост. Такое заявление он сделал перед акцией «Сербия — одна семья», которую организовали в поддержку правящей партии и курса сербского лидера.