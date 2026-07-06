В Совфеде оценили отказ Сербии от санкций против России

«Беспрецедентному давлению уже не один год подвергается руководство Сербии, в частности президент [Александр] Вучич. Надо отдать должное сербам, они до последнего стараются ни в коем случае не присоединяться к европейским странам, которые вводили против нас и вводят санкции», — отметил Джабаров в беседе с «Лентой.ру».