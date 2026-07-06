Мишустин встретился с Пашиняном в Екатеринбурге

По итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли заявление. В нем отразили необходимость проведения в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Ереван в ответ отметил: такой референдум возможен только в случае официального обращения Армении в ЕС по вопросу членства. «Вы знаете, сначала мы должны быть кандидатом или должны официально обратиться в ЕС для вступления. Пока такого нет, нет и вопроса проведения референдума», — заявлял ранее Пашинян.