Мишустин встретился с Пашиняном в Екатеринбурге

С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава «Росатома» Алексей Лихачев, руководитель РЖД Олег Белозеров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, замминистра транспорта Алексей Шило, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.
Россия стала первой страной, куда Никол Пашинян отправился с рабочим визитом после выборов в Армении. Политик прибыл в Екатеринбург 6 июля для участия в пленарном заседании «Иннопрома». До этого он посещал только Тегеран, куда ездил для участия в церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Неделей ранее Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Первые очные переговоры на высоком уровне после выборов в Армении проходят на фоне напряженности. Она возникла вокруг дальнейшего взаимодействия с Ереваном из-за его стремления в Евросоюз. Закон о запуске соответствующего процесса подготовки республика приняла еще в прошлом году.
Российская сторона не раз подчеркивала: Еревану придется сделать выбор, так как находиться одновременно в двух интеграционных объединениях — Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — невозможно. В Москве заявляли, что готовы принять любое решение, отвечающее интересам народа Армении, и призвали определиться.
По итогам саммита ЕАЭС в Астане 29 мая Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли заявление. В нем отразили необходимость проведения в Армении референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Ереван в ответ отметил: такой референдум возможен только в случае официального обращения Армении в ЕС по вопросу членства. «Вы знаете, сначала мы должны быть кандидатом или должны официально обратиться в ЕС для вступления. Пока такого нет, нет и вопроса проведения референдума», — заявлял ранее Пашинян.
Премьер Армении неоднократно говорил, что Ереван не ставит задачу выхода из ЕАЭС. Однако складывающаяся ситуация, по его словам, не может не беспокоить.