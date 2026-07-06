Песков назвал последовательной и неизменной позицию Трампа по Украине

«Бросать тему Украины Трамп точно не собирался. Вопрос в том, чтобы извлечь необходимый пул экономических выгод, и из этого Трамп будет исходить всегда. Для Вашингтона не является проблемой, что другие партнеры по НАТО активно поддерживают украинский режим, тратят на это деньги, используют военные возможности. Наоборот, для него это возможность, с одной стороны, давить на Россию, а с другой стороны, это источник пополнения бюджетов американских корпораций, у которых европейцы закупают оружие», — пояснил Новиков.