Clash Report: стремление Франции исключить Британию из SAFE оборачивается неприятными последствиями

Согласно статье, Франция настаивает на строгих правилах финансирования оборонных фондов ЕС, которые ограничивают участие компаний, не входящих в ЕС, в том числе имеющих связи с Великобританией. Согласно правилам, установленным Парижем в прошлом году, 65% финансируемой оборонной продукции должно производиться на территории ЕС, либо в Норвегии, Исландии или на Украине.