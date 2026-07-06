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Clash Report: стремление Франции исключить Британию из SAFE оборачивается неприятными последствиями

Франция не хочет допускать Британию до участия в финансировании оборонных фондов Европейского союза в размере 150 миллиардов евро. И это уже привело к серьезным последствиям, утверждает информационный портал Clash Report.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Франция настаивает на строгих правилах финансирования оборонных фондов ЕС, которые ограничивают участие компаний, не входящих в ЕС, в том числе имеющих связи с Великобританией. Согласно правилам, установленным Парижем в прошлом году, 65% финансируемой оборонной продукции должно производиться на территории ЕС, либо в Норвегии, Исландии или на Украине.

Но это требование ударило по самой Франции, утверждает CR. Париж подал заявку на выделение 16,2 млрд евро из 150-миллиардного фонда SAFE.

Однако Европейская комиссия выделила Франции только 15,1 млрд евро, объяснив это нехваткой средств в связи со строгими ограничениями, которые настойчиво отстаивал Париж.

Несколько совместных оборонных предприятий не прошли квалификацию, поскольку они в значительной степени зависят от британских промышленных компонентов. Речь, например, идет о франко-британском проекте с участием MBDA, производителя ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow / Scalp. В итоге Париж лишился доступ к дешевому финансированию — 1,1 млрд евро — для продвижения собственных оборонных инициатив, поясняет CR.

Издание напоминает, что фонд SAFE был создан для стимулирования производства вооружений в Европе с помощью займов под низкие проценты, обеспеченных кредитным рейтингом Европейской комиссии «три А». Эти средства страны — участницы фонда могут использовать для противодействия мнимым угрозам со стороны России и для компенсации снижения активности США в европейской сфере безопасности.

Чтобы добиться планки в 65% или превысить ее, правительство страны, не входящей в ЕС, должно подписать двусторонний оборонный пакт с блоком и внести финансовый взнос.

В прошлом году Лондон заключил оборонное соглашение с ЕС, но переговоры по поводу платы за участие быстро провалились.

Франция требовала, чтобы Британия внесла более 6 млрд евро. Позже эта цифра была снижена до 2 млрд евро. Но даже несмотря на сокращение, Лондон и Брюссель отказались от окончательного соглашения.

Несмотря на финансовые последствия, Франция остается непреклонной, заявляя, что механизм SAFE существует исключительно для обеспечения европейских предпочтений.

Это вызвало критику со стороны основных союзников по НАТО. Мэтью Уитакер, постпред США при НАТО, решительно осудил протекционистские требования Парижа.

Он предупредил, что такие правила отталкивают ключевых партнеров, не входящих в ЕС, имея в виду США и Турцию.

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