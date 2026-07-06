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В Еврокомиссии оценили последствия отставки правительства Молдавии

В Еврокомиссии заявили, что отставка правительства Молдавии и формирование нового кабмина не повлияют на партнерство между Кишиневом и Брюсселем. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ЕК Маркус Ламмерт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы принимаем к сведению сообщение об этой отставке. Мы уважаем демократический конституционный процесс в Молдавии. Мы ожидаем учреждение нового правительства. Наше партнерство остается в силе, мы поддерживаем страну в ее желании реформ, сближения с Европейским союзом и волю ее народа», — подчеркнул он.

По словам Ламмерта, в Еврокомиссии уверены, что процесс смены правительства пройдет в спокойной обстановке при полном соблюдении молдавской конституции.

«Мы также верим, что Молдавия сохранит ритм продвижения по пути вступления в Европейский союз, как того желает ее население», — добавил представитель ЕК.

В конце прошлой недели премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке правительства. Это произошло 3 июля.

Александр Мунтяну возглавил правительство Молдавии 1 ноября 2025 года. В последние недели в стране разразился правительственный кризис после выявления злоупотреблений при трудоустройстве на госпредприятия, необоснованных выплат сотрудникам и других нарушений. Президент Майя Санду должна начать консультации с парламентскими фракциями по формированию нового кабмина. До его утверждения Мунтяну и министры продолжат исполнять обязанности.

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