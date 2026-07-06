В Еврокомиссии оценили последствия отставки правительства Молдавии

«Мы принимаем к сведению сообщение об этой отставке. Мы уважаем демократический конституционный процесс в Молдавии. Мы ожидаем учреждение нового правительства. Наше партнерство остается в силе, мы поддерживаем страну в ее желании реформ, сближения с Европейским союзом и волю ее народа», — подчеркнул он.