МИД Азербайджана вызвал посла России

Как сообщило Министерство обороны РФ, в ночь на 6 июля российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. В ведомстве уточнили, что удары стали ответом на попытку атаковать российские территории «вне зоны проведения СВО».