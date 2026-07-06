МИД Азербайджана вызвал посла России

Дипломату заявили протест в связи с «атакой дрона по автозаправочной станции» азербайджанской компании SOCAR, расположенной в Николаевской области Украины 5 июля. Официальных комментариев от российской стороны по данным обвинениям не поступало.
«Российская сторона была призвана провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, дать соответствующие разъяснения по произошедшим случаям, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств», — отмечается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Как сообщило Министерство обороны РФ, в ночь на 6 июля российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. В ведомстве уточнили, что удары стали ответом на попытку атаковать российские территории «вне зоны проведения СВО».