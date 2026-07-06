«Единая Россия» собрала профессиональную команду": итоги конференции красноярского регионального отделения партии прокомментировали политологи

«Говоря о выдвижении кандидатов от партии “Единая Россия” в Красноярском крае, стоит отметить несколько принципиальных вещей. Во-первых, те, которые задают общую рамку — все кандидаты представляют команду и общую идеологическую позицию, среди них нет представителей конкурирующих политических или бизнес-групп. Красноярскому губернатору удалось объединить в рамках выдвижения достаточно разных кандидатов, но вместе с тем разделяющих основные ценности развития Красноярского края, и те задачи, которые ставит Президент перед партией “Единая Россия”, о чем говорилось на съезде. Еще один важный тренд, который сохраняется в Красноярском крае — это выдвижение представителей, как сказал президент, новых элит, то есть представителей специальной военной операции, ветеранов СВО. Среди них есть Герой России Олег Ликонцев, который будет представлять Красноярский край от лица участников специальной военной операции. Еще очень интересный момент — это участие представителей очень крупного российского бизнеса. В числе кандидатов, которые будут представлять партию “Единая Россия” на этих выборах, например, Андрей Грачев, который представлял “Норникель” ранее, а сейчас РСПП. Депутат Госдумы Александр Дроздов, представляющий ранее Русал, идет на второй срок. Если возвращаться к новым лицам, то я бы обратил внимание, что партию представляет Сергей Пономаренко — очень авторитетный красноярский политик, чиновник, первый заместитель губернатора Красноярского края и руководитель администрации губернатора. Ирина Иванова — бывший представитель партии “Зеленых”, очень медийный кандидат, узнаваемый в регионе, она усилит партию, так же как Пономаренко, который является одним из самых сильных политиков и политтехнологов в целом в России, а не только в Красноярском крае. Также интересно, что на этих выборах партию “Единая Россия” будет представлять Борис Мельниченко — руководитель крупного аграрного холдинга, бывший представитель партии КПРФ. Все это говорит о том, что губернатору и руководству “Единой России” в Красноярском крае удалось сформировать очень ресурсную, авторитетную, медийную и сбалансированную команду».