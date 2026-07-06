Россия и МАГАТЭ обсудят в Калининграде судьбу АЭС «Бушер»

Алексей Лихачев также напомнил, что в самые сложные дни, в периоды атак сотрудники «Росатома» оставались на станции и продолжают работать там до сих пор. Он добавил, что если обстановка в Иране будет достаточно безопасной, то с середины июня корпорация намерена приступить к процессу восстановления численности сотрудников на АЭС «Бушер». Глава «Росатома» уточнил, что с началом военного конфликта Ирана и США с атомной станции были эвакуированы 600 специалистов.