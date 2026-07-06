Россия и МАГАТЭ обсудят в Калининграде судьбу АЭС «Бушер»

«Мы очень внимательно следим за ирано-американскими переговорами, понимаем всю драматургию и детали этих переговоров, все, что находится в публичной сфере», — сказал Лихачев в интервью ИС «Вести».
Он добавил, что по этому вопросу поддерживается связь с МАГАТЭ, и допустил, что в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия «Росатома».
При этом глава корпорации подчеркнул, что «Росатом» не подталкивает партнеров к такому решению. «Но, с большой долей вероятности, без нас там не обойдется. И уж точно, совершенно невозможно достроить второй и третий блоки “Бушера” без нас», — заявил он.
Алексей Лихачев также напомнил, что в самые сложные дни, в периоды атак сотрудники «Росатома» оставались на станции и продолжают работать там до сих пор. Он добавил, что если обстановка в Иране будет достаточно безопасной, то с середины июня корпорация намерена приступить к процессу восстановления численности сотрудников на АЭС «Бушер». Глава «Росатома» уточнил, что с началом военного конфликта Ирана и США с атомной станции были эвакуированы 600 специалистов.
Ранее стало известно, что Россия и МАГАТЭ проведут официальные консультации. Встреча запланирована на 10 июля в Калининграде. Об этом сообщил постоянный представитель МИД России в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подтвердил, что сам также планирует лично присутствовать на мероприятии. Ранее о намерении посетить Калининград заявлял генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.