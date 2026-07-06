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МИД России объявил демарш послу Швеции

Послу Швеции Анне Кристине Тересе Юханнессон был заявлен демарш со стороны МИД России. Причиной стала атака двух беспилотных летательных аппаратов на посольство России в Стокгольме, произошедшая в ночь на 2 июля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, «главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА».

В ночь на 2 июля территория посольства России в Швеции подверглась атаке с использованием дронов. Один из беспилотников сбросил контейнер с краской рядом со зданием дипмиссии, а ко второму была прикреплена имитация взрывного устройства. После данного инцидента посол Сергей Беляев проинформировал об отправке ноты в МИД Швеции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, анонсировала вызов шведского посла.

В российском дипломатическом ведомстве квалифицировали произошедшее как попытку запугивания сотрудников посольства. Там также заявили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года ответственность за подобные инциденты и их возможные последствия несет шведская сторона.

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