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NTV: глава МИД ФРГ считает, что Иран должен оплатить разминирование Ормузского пролива

Ормузский пролив частично заминирован, и несколько европейских государств, в том числе Германия, готовятся к операции по обезвреживанию взрывных устройств. Глава немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль считает, что Иран должен оплатить их усилия.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Иран незаконно заминировал международный морской путь. Хотя Германия пока не будет взимать плату за расчистку фарватера европейскими государствами, это в принципе оправдано. Тегеран должен заплатить, поскольку ущерб, нанесенный [Ираном], будет устранен.

Йоханн Вадефуль
глава МИД ФРГ

Немецкий канал NTV напоминает, что через Ормузский пролив до войны проходило около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Сейчас он закрыт в том числе из-за минирования части прохода. Хотя неизвестно, сколько взрывных устройств скрывается в Ормузе, одного страха перед ними достаточно, чтобы парализовать судоходство, говорится в статье. Поэтому операция по разминированию должна проводиться в первую очередь, подчеркивает NTV.

Канал добавляет, что Германия несколько недель назад направила в регион тральщик Fulda и судно снабжения Mosel, чтобы подготовить их к такой операции. Но решение об участии немецких военных в международной миссии пока не принято. По словам Вадефуля, оно будет зависеть от дальнейшего развития переговоров между США и Ираном, а также от одобрения бундестага.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение в том, что парламент успеет согласовать мандат на участие бундесвера в международной миссии до начала летних парламентских каникул.

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