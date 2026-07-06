NTV: глава МИД ФРГ считает, что Иран должен оплатить разминирование Ормузского пролива

Канал добавляет, что Германия несколько недель назад направила в регион тральщик Fulda и судно снабжения Mosel, чтобы подготовить их к такой операции. Но решение об участии немецких военных в международной миссии пока не принято. По словам Вадефуля, оно будет зависеть от дальнейшего развития переговоров между США и Ираном, а также от одобрения бундестага.