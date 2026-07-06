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Лукашенко надеется на углубление отношений с Перу

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Белорусская сторона заинтересована в активизации двустороннего диалога и углублении торгово-экономического сотрудничества с Перу, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем придать дополнительный импульс взаимодействию и укрепить отношения между нашими государствами», — отметил Александр Лукашенко.

Он также поздравил Кейко Софию Фухимори Игучи с избранием на пост президента Перу. Это вторая в истории женщина, занявшая высший государственный пост в Перу. По мнению Лукашенко, оказанное ей доверие станет прочной основой для реализации курса на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния перуанского народа.

Глава белорусского государства также пожелал коллеге энергии и успехов на ответственной должности.

По данным МИД Беларуси, дипломатические отношения с Перу были установлены 19 февраля 1997 года. В 1999, 2014 и 2018 годах состоялись визиты в Перу на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси.

Одним из наиболее важных событий в развитии двусторонних торгово-экономических отношений было открытие в ноябре 2025-го центра продаж и обслуживания белорусской сельхозтехники в Перу.

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