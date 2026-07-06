Лукашенко надеется на углубление отношений с Перу

Он также поздравил Кейко Софию Фухимори Игучи с избранием на пост президента Перу. Это вторая в истории женщина, занявшая высший государственный пост в Перу. По мнению Лукашенко, оказанное ей доверие станет прочной основой для реализации курса на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния перуанского народа.