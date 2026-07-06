СВР: Великобритании придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя

В июне 1942 года во время Великой Отечественной войны здание музея загорелось из-за немецких авианалетов и обстрелов. Чтобы спасти полотно от огня, его пришлось разрезать. Удалось вывезти ⅔ картины — 86 отдельных фрагментов. Сначала их доставили в Новороссийск, а затем перевезли в Москву. Позже советские мастера отреставрировали и фактически воссоздали полотно по уцелевшим частям. Обновленный музей открылся к 100-летию обороны в 1954 году.