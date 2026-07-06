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Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем кажется»

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта находится на более продвинутой стадии, чем полагают наблюдатели. Свою оценку он озвучил в ходе общения с представителями СМИ в Овальном кабинете.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что мы гораздо ближе, чем люди думают», — отметил Трамп. По его утверждению, обе вовлеченные стороны заинтересованы в прекращении противостояния. «Он (президент России Владимир Путин. — прим.ред.) хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — пояснил американский лидер.

Дональд Трамп также сообщил, что вопрос прекращения боевых действий на Украине включен в повестку предстоящего саммита НАТО. Он намерен обсудить данную тему с партнерами по альянсу. «Я думаю, мы положим этому конец», — резюмировал президент США.

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