Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем кажется»

«Я думаю, что мы гораздо ближе, чем люди думают», — отметил Трамп. По его утверждению, обе вовлеченные стороны заинтересованы в прекращении противостояния. «Он (президент России Владимир Путин. — прим.ред.) хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — пояснил американский лидер.