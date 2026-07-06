Трамп высмеял Джорджу Мелони перед саммитом НАТО

Глава американской администрации разместил снимок, сделанный на саммите G7. На фотографии запечатлен момент, когда Джорджа Мелони смотрит на Дональда Трампа снизу вверх.
«Требуется судебный запретительный приказ», — говорится в подписи к публикации, оставленной американским лидером.
Как отмечается, ограничительный (запретительный) приказ в США представляет собой судебное предписание, которое обязывает лицо воздерживаться от определенных действий в отношении другого человека.
Ухудшение отношений между двумя политиками началось еще в апреле. В тот период президент США подверг критике папу римского Льва XIV за осуждение атаки на Иран. В ответ на это премьер-министр Италии выступила в защиту понтифика.
Следующий инцидент произошел 19 июня. В комментарии телеканалу La7 глава Белого дома заявил, что Джорджа Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился на это из жалости. В ответ Мелони назвала слова Трампа полностью выдуманными, добавив, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют. После этого Дональд Трамп заявил, что Мелони не удастся вновь «подружиться» с США для улучшения своих рейтингов.