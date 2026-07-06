Трамп высмеял Джорджу Мелони перед саммитом НАТО

Следующий инцидент произошел 19 июня. В комментарии телеканалу La7 глава Белого дома заявил, что Джорджа Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился на это из жалости. В ответ Мелони назвала слова Трампа полностью выдуманными, добавив, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют. После этого Дональд Трамп заявил, что Мелони не удастся вновь «подружиться» с США для улучшения своих рейтингов.