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Трамп высмеял Джорджу Мелони перед саммитом НАТО

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал запись, содержавшую ироничный комментарий в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Сообщение появилось перед саммитом НАТО.

Источник: Reuters

Глава американской администрации разместил снимок, сделанный на саммите G7. На фотографии запечатлен момент, когда Джорджа Мелони смотрит на Дональда Трампа снизу вверх.

«Требуется судебный запретительный приказ», — говорится в подписи к публикации, оставленной американским лидером.

Как отмечается, ограничительный (запретительный) приказ в США представляет собой судебное предписание, которое обязывает лицо воздерживаться от определенных действий в отношении другого человека.

Ухудшение отношений между двумя политиками началось еще в апреле. В тот период президент США подверг критике папу римского Льва XIV за осуждение атаки на Иран. В ответ на это премьер-министр Италии выступила в защиту понтифика.

Следующий инцидент произошел 19 июня. В комментарии телеканалу La7 глава Белого дома заявил, что Джорджа Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился на это из жалости. В ответ Мелони назвала слова Трампа полностью выдуманными, добавив, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют. После этого Дональд Трамп заявил, что Мелони не удастся вновь «подружиться» с США для улучшения своих рейтингов.

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