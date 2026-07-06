СМИ: сыновья Хаменеи приняли участие в церемониях прощания с отцом

Пока имам читал молитву, Масуд Хаменеи плакал и вытирал слезы кеффией — клетчатым шарфом, который в Иране считается символом революционных идеалов и солидарности с палестинцами. Появление трех братьев свидетельствует о единстве, непокорности и уверенности в собственной безопасности, считает Associated Press.
Четвертый брат — новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — не был замечен на траурных церемониях, которые продолжаются в Иране уже несколько дней. По данным СМИ, он скрывается после тяжелого ранения в результате американо-израильского авиаудара 28 февраля, при котором погиб его 86-летний отец и другие члены семьи. The Times of Israel сообщает, что лицо Моджтабы Хаменеи изуродовано, он также получил серьезные травмы одной или обеих ног.
По данным израильской газеты The Times of Israel, Моджтаба хочет присутствовать на похоронах отца, которые пройдут в четверг в священном городе Мешхеде.
С момента начала церемоний прощания число их участников растет, утверждает AP. Люди несут транспаранты и флаги в честь Али Хаменеи. Сотни тысяч участников скандируют «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», призывая к мести за удар 28 февраля.
Плакаты и граффити в Гранд-Мосалле призывают к убийству Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. «Почему самый большой ублюдок в мире все еще жив? Мир больше не является хорошим местом для Трампа», — заявил под одобрительные возгласы толпы Мохаммад Расули, поэт, который вел мероприятие перед началом заупокойной молитвы.
Учитывая массовость и длительность мероприятий, а также предыдущие крупные похороны государственных и военных деятелей Ирана, в стране готовятся к сценарию от 1500 до 3000 погибших во время траурных церемоний, пишет индийская газета The Times of India.
«Подготовленные могилы действительно есть. Ответственным лицам сказали, что следует исходить из сценария до 3000 погибших. При таком большом скоплении людей и такой сильной жаре никто не знает, что произойдет», — заявила одна из сотрудниц администрации Тегерана.
Газета напоминает, что предыдущие массовые похороны в Иране, включая прощание с генералом Касемом Сулеймани и верховным лидером Рухоллой Хомейни, привели к гибели нескольких десятков людей. В этот раз иранские власти, вероятно, ожидают гораздо более масштабной катастрофы.