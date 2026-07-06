СМИ: сыновья Хаменеи приняли участие в церемониях прощания с отцом

Четвертый брат — новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — не был замечен на траурных церемониях, которые продолжаются в Иране уже несколько дней. По данным СМИ, он скрывается после тяжелого ранения в результате американо-израильского авиаудара 28 февраля, при котором погиб его 86-летний отец и другие члены семьи. The Times of Israel сообщает, что лицо Моджтабы Хаменеи изуродовано, он также получил серьезные травмы одной или обеих ног.