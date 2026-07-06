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В МИД РФ назвали милитаризацию Европы подготовкой к войне

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что милитаризацию европейских государств сложно расценивать иначе, как подготовку к военной агрессии против РФ. Соответствующее заявление было сделано на XXIV Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности в Звенигороде.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил Рябков, заявления европейских политиков о готовности к диалогу с Москвой являются «отвлекающим маневром». По его мнению, страны Евросоюза пытаются выиграть время для наращивания военно-промышленного потенциала.

Замминистра также указал, что задача Евросоюза и входящих в него государств заключается в усилении роли Европы как «военизированного авангарда антироссийского Запада» и сохранении Украины в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию.

Согласно имеющейся информации, европейские страны НАТО после достижения договоренности об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году активизируют военное планирование. При этом темпы движения к цели различаются: наиболее быстро наращивать расходы готовы страны Балтии, Финляндия и Польша, тогда как ряд государств Южной Европы, а также Франция и Великобритания сталкиваются с бюджетными ограничениями.

На этом фоне в Германии обсуждается возможность возврата обязательного призыва. По оценке главы оборонного комитета бундестага Томаса Рёвекампа, бундесверу требуется на 50% больше солдат и втрое больше рекрутов. Немецкая военная стратегия предполагает увеличение численности вооруженных сил до 460 тыс. человек, включая резервистов, к 2035 году.

В Москве данные процессы связывают с возрастанием угроз со стороны Европы. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ даст «очень убедительный» ответ на милитаризацию европейских стран, при этом подчеркнув, что Москва не инициировала военное противостояние.

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