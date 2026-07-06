В МИД РФ назвали милитаризацию Европы подготовкой к войне

Согласно имеющейся информации, европейские страны НАТО после достижения договоренности об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году активизируют военное планирование. При этом темпы движения к цели различаются: наиболее быстро наращивать расходы готовы страны Балтии, Финляндия и Польша, тогда как ряд государств Южной Европы, а также Франция и Великобритания сталкиваются с бюджетными ограничениями.