Как отметил Рябков, заявления европейских политиков о готовности к диалогу с Москвой являются «отвлекающим маневром». По его мнению, страны Евросоюза пытаются выиграть время для наращивания военно-промышленного потенциала.
Замминистра также указал, что задача Евросоюза и входящих в него государств заключается в усилении роли Европы как «военизированного авангарда антироссийского Запада» и сохранении Украины в качестве инструмента постоянного военного давления на Россию.
Согласно имеющейся информации, европейские страны НАТО после достижения договоренности об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году активизируют военное планирование. При этом темпы движения к цели различаются: наиболее быстро наращивать расходы готовы страны Балтии, Финляндия и Польша, тогда как ряд государств Южной Европы, а также Франция и Великобритания сталкиваются с бюджетными ограничениями.
На этом фоне в Германии обсуждается возможность возврата обязательного призыва. По оценке главы оборонного комитета бундестага Томаса Рёвекампа, бундесверу требуется на 50% больше солдат и втрое больше рекрутов. Немецкая военная стратегия предполагает увеличение численности вооруженных сил до 460 тыс. человек, включая резервистов, к 2035 году.
В Москве данные процессы связывают с возрастанием угроз со стороны Европы. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ даст «очень убедительный» ответ на милитаризацию европейских стран, при этом подчеркнув, что Москва не инициировала военное противостояние.