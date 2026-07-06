Генсек НАТО заявил, что запасы ракет для ПВО Украины ограничены

Запасы ракет-перехватчиков, которые страны НАТО могут использовать для поддержки Украины, ограничены. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте накануне саммита НАТО в Анкаре, сообщает Bloomberg.
«Количество ракет-перехватчиков, имеющихся на территории стран НАТО, ограничено», — сказал Рютте.
При этом он подчеркнул, что союзники «используют все возможные способы», чтобы нарастить производство запрашиваемых Украиной средств противовоздушной обороны.
«Все вовлечены в эту работу», — добавил генсек.
По данным Bloomberg, заявление Рютте прозвучало спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил союзников передать Киеву дополнительные ракеты-перехватчики.
При этом Рютте не стал давать конкретных обещаний о новых поставках оружия. Он заявил, что Украине необходима дальнейшая поддержка союзников, «особенно когда речь идет о противовоздушной обороне».
«Могу заверить вас, что Соединенные Штаты делают все возможное для реализации программы PURL», — сказал Рютте, имея в виду механизм, который позволяет европейским союзникам закупать американское вооружение для Украины.
Bloomberg ранее писал, что последствия последних массированных ударов по Киеву показали, что Украине становится все сложнее восполнять сокращающиеся запасы американских ракет-перехватчиков Patriot. В конце июня Зеленский в интервью украинскому телевидению сообщил, что Киев подписал с Берлином контракт на поставку 600 ракет для Patriot.
Незадолго до этого представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат также заявил о «серьезном дефиците» ракет для систем ПВО и сообщил, что Киев постоянно ведет переговоры с союзниками о новых поставках. После чего Зеленский написал, что обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.
В конце июня американский президент допустил, что некоторые автоконцерны, включая Ford и General Motors, могут начать производство вооружений, в том числе ракет Patriot и Tomahawk «и многого другого».
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