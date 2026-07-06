Генсек НАТО заявил, что запасы ракет для ПВО Украины ограничены

Незадолго до этого представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат также заявил о «серьезном дефиците» ракет для систем ПВО и сообщил, что Киев постоянно ведет переговоры с союзниками о новых поставках. После чего Зеленский написал, что обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot.