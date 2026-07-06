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Минобороны Британии заявило о сближении российского самолета с авианосцем

Российский патрульный самолет Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море, сообщило британское оборонное ведомство в соцсети X.

Источник: РБК

Российский патрульный самолет Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море, сообщило британское оборонное ведомство в соцсети X.

Там отметили, что самолет сбросил гидроакустические буи и не выходил на связь.

«Самолет подлетел необоснованно близко к HMS Prince of Wales, сбросив несколько гидроакустических буев, и не отреагировал на международных частотах безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Два истребителя F-35 с авианосца Prince of Wales перехватили и сопроводили его до выхода из района. По утверждению ведомства, это произошло 2 июля.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что все полеты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

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