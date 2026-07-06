Беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области объявлена беспилотная опасность, сообщила региональная РСЧС.
«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области», — говорится в сообщении.
Жителей призвали по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовали направиться в ближайшее укрытие.
Как сообщает «РБК Новосибирск», ранее в регионе не объявляли режим угрозы БПЛА.
Позже Росавиация сообщила о введении в аэропорту Новосибирска (Толмачево) ограничений на прием и выпуск самолетов.
В Омской области 6 июля также объявляли беспилотную опасность: в регионе включали сирены, а аэропорт временно ограничивал прием и выпуск самолетов. Позднее власти сообщили, что над областью впервые сбили БПЛА, несколько беспилотников достигли северного промышленного узла Омска.
Днем 6 июля режим угрозы БПЛА также вводили в Ямало-Ненецком автономном округе. На момент публикации материала беспилотная опасность продолжала действовать в регионе.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».