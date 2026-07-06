Украинца заочно осудили за нападение на посольство России в 2016 году

Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к девяти годам лишения свободы по делу о нападении на здание посольства России в Киеве в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в «Максе».
Рагозина признали виновным по ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса России — нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Приговор был вынесен 2 июля 2026 года.
Суд также удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с Рагозина, а также ранее осужденных Татьяны Близнюк и Владимира Кошовенко в пользу АО «СОГАЗ» 1,845 млн руб. в счет возмещения ущерба.
Нападение на российское посольство в Киеве произошло в ночь на 6 марта 2016 года. Участники акции забросали здание пиротехникой и файерами, а также повредили автомобили, которыми пользовались сотрудники дипмиссии. Акция, как следовало из опубликованного тогда видео, проходила под лозунгом «Свободу Надежде Савченко».
Надежда Савченко — украинская военнослужащая и бывший депутат Верховной рады. В России ее обвиняли в причастности к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе в 2014 году. В марте 2016 года российский суд приговорил Савченко к 22 годам колонии, позднее она была помилована и обменяна на двух россиян. Акции у посольства России в Киеве проходили под лозунгом «Свободу Надежде Савченко».
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