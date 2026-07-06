Украинца заочно осудили за нападение на посольство России в 2016 году

Надежда Савченко — украинская военнослужащая и бывший депутат Верховной рады. В России ее обвиняли в причастности к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе в 2014 году. В марте 2016 года российский суд приговорил Савченко к 22 годам колонии, позднее она была помилована и обменяна на двух россиян. Акции у посольства России в Киеве проходили под лозунгом «Свободу Надежде Савченко».