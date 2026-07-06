«ЕП» узнала, что санкции против России могут отложить до осени

По данным издания, в случае отсутствия договоренности на заседаниях Комитета постоянных представителей ЕС 8 и 10 июля рассмотрение пакета может быть перенесено на сентябрь. При таком сценарии отдельной мерой 14 июля может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть.
Ряд государств ЕС не согласовал позиции по отдельным положениям санкционного пакета, включая ограничения в отношении российского рыболовства, визовые запреты и персональные санкции против отдельных лиц, отмечает «ЕП».
При этом ирландское председательство Совета ЕС рассчитывает на достижение соглашения в установленные сроки и последующее принятие пакета на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
По действующей формуле «ценового потолка» на российскую нефть его пересмотр должен состояться 15 июля, при этом обсуждается вариант его временной фиксации. C февраля действует «ценовой потолок» в размере $44,1 за баррель.
В начале июня Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против России, который затронет банки, оборонно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор.
Новые меры предусматривают расширение санкционного списка судов теневого флота, ограничения для компаний, обеспечивающих их обслуживание и бункеровку, а также возможные меры против портов и НПЗ, связанных с российской нефтью.
Отдельно планируется запрет на поставки и обслуживание танкеров для перевозки сжиженного природного газа, а также ограничения на сервисные услуги для действующего флота. В список ограничительных мер добавится запрет на въезд на территорию ЕС для российских военнослужащих.
В ЕК отметили, что меры направлены на дальнейшее сокращение возможностей обхода ранее введенных ограничений и усиление давления на экспортные цепочки российской нефти и газа.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».