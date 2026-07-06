Кадыров сообщил, что идет на выборы главы Чечни вынужденно

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил он в своем Telegram-канале.