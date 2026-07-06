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Суд в Лондоне отказал в компенсации за подрыв «Северных потоков»

Высший суд Лондона отказал компании-оператору газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов, следует из решения суда.

Источник: РБК

Высший суд Лондона отказал компании-оператору газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов, следует из решения суда.

В решении суда говорится, что повреждения трубопроводов были «прямо или косвенно вызваны конфликтом, произошли в результате конфликта или являются ее следствием».

«Такой ущерб исключался из страхового покрытия в соответствии с условиями пункта 2.i Страхового полиса», — говорится в заявлении.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года. Из четырех ниток газопроводов повреждения получили три, при этом одна нитка «Северного потока-2», которая на тот момент не была введена в эксплуатацию, осталась целой.

Президент России Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинские активисты.

Расследование инцидента проводили Германия, Дания и Швеция. Россия к расследованию допущена не была. В 2024 году Дания и Швеция прекратили собственные расследования и передали собранные материалы Германии.

В январе этого года Федеральный суд Германии (BGH) пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» «с высокой долей вероятности» были совершены по приказу другого государства.

Материал дополняется.

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