Суд в Лондоне отказал в компенсации за подрыв «Северных потоков»

Высший суд Лондона отказал компании-оператору газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов, следует из решения суда.
В решении суда говорится, что повреждения трубопроводов были «прямо или косвенно вызваны конфликтом, произошли в результате конфликта или являются ее следствием».
«Такой ущерб исключался из страхового покрытия в соответствии с условиями пункта 2.i Страхового полиса», — говорится в заявлении.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года. Из четырех ниток газопроводов повреждения получили три, при этом одна нитка «Северного потока-2», которая на тот момент не была введена в эксплуатацию, осталась целой.
Президент России Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинские активисты.
Расследование инцидента проводили Германия, Дания и Швеция. Россия к расследованию допущена не была. В 2024 году Дания и Швеция прекратили собственные расследования и передали собранные материалы Германии.
В январе этого года Федеральный суд Германии (BGH) пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» «с высокой долей вероятности» были совершены по приказу другого государства.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».