Рябков заявил об отходе США от идеи переговоров по Украине

«Партия войны» в лице правящих кругов Британии и Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев, которые, судя по их риторике и последним действиям, все больше отходят от идеи урегулирования на Украине путем переговоров и поиска компромиссов", — сказал Рябков.