«Партия войны» в лице правящих кругов Британии и Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев, которые, судя по их риторике и последним действиям, все больше отходят от идеи урегулирования на Украине путем переговоров и поиска компромиссов", — сказал Рябков.
Он отметил, что европейские члены НАТО и Канада продолжают поддерживать Украину, поставляя вооружения, а также оказывая финансовую и политическую помощь. По словам Рябкова, эти страны намеренно способствуют продолжению конфликта.
Рябков также предложил дождаться итогов саммита НАТО в Анкаре, чтобы увидеть позицию США по Украине. «На недавнем саммите “Группы семи” во французском Эвиане американцы фактически встали на позиции Европы в своих подходах к конфликту на Украине. Посмотрим, чем ознаменуется начинающийся саммит [НАТО] в Анкаре», — заявил замминистра.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что урегулирование конфликта на Украине гораздо ближе, чем это можно представить.