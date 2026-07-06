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Рябков заявил об отходе США от идеи переговоров по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что риторика и последние действия США свидетельствуют об отходе Вашингтона от идеи урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Соответствующее заявление он сделал на XXIV Международной школе ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Партия войны» в лице правящих кругов Британии и Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть на свою сторону американцев, которые, судя по их риторике и последним действиям, все больше отходят от идеи урегулирования на Украине путем переговоров и поиска компромиссов", — сказал Рябков.

Он отметил, что европейские члены НАТО и Канада продолжают поддерживать Украину, поставляя вооружения, а также оказывая финансовую и политическую помощь. По словам Рябкова, эти страны намеренно способствуют продолжению конфликта.

Рябков также предложил дождаться итогов саммита НАТО в Анкаре, чтобы увидеть позицию США по Украине. «На недавнем саммите “Группы семи” во французском Эвиане американцы фактически встали на позиции Европы в своих подходах к конфликту на Украине. Посмотрим, чем ознаменуется начинающийся саммит [НАТО] в Анкаре», — заявил замминистра.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что урегулирование конфликта на Украине гораздо ближе, чем это можно представить.

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