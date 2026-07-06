Во Львовской области сообщили о гибели Ми-8 при перехвате беспилотников

Экипаж вертолета Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» погиб при выполнении боевого задания по перехвату беспилотников. Об этом сообщил Бродовский городской совет Львовской области в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Инцидент произошел 30 июня. В городском совете заявили, что погибли все четыре члена экипажа: командир экипажа капитан Юрий Ворон, летчик-штурман майор Валентин Мукшинов, бортовой техник старший лейтенант Богдан Хмиль и воздушный стрелок младший сержант Михаил Деряга.
Прощание с погибшими пройдет 7 июля в Бродах. Траурный кортеж должен прибыть на Аллею Героев, после чего состоится церемония прощания в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста.
В ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре военных аэродромов в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины, сообщало Минобороны России.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев подвергся самой массированной атаке.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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