Во Львовской области сообщили о гибели Ми-8 при перехвате беспилотников

Экипаж вертолета Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» погиб при выполнении боевого задания по перехвату беспилотников. Об этом сообщил Бродовский городской совет Львовской области в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).