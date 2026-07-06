Лондонский суд отклонил иск оператора «Северных потоков»

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG заявлял, что разрушения на газопроводах являются беспрецедентными, а сроки восстановления оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», однако ни разу их не получила.