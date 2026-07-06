Лондонский суд отклонил иск оператора «Северных потоков»

В 2024 году Nord Stream AG обратилась в суд с иском к страховым компаниям Lloyd’s of London и Arch Insurance, которые отказались возмещать убытки после взрывов. Сумма требований составляла 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).
«На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было “прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее”; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия», — говорится в решении, опубликованном коммерческим отделением суда.
Истец настаивал, что трубопроводы не находились в зоне конфликта и не являлись частью какого-либо плана боевых действий, в связи с чем инцидент не выходит за рамки страхового покрытия. Защита, в свою очередь, указывала, что условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по распоряжению какого-либо правительства.
Судья Моулдер отметила, что для определения ответственности страховщиков не требуется устанавливать виновника подрыва. Она пришла к выводу, что мотивы злоумышленников в любом случае были обусловлены военными действиями.
«Полагаю, что если бы кто-либо из возможных преступников совершил диверсию, война была бы “существенной” причиной их действий», — указывается в решении.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG заявлял, что разрушения на газопроводах являются беспрецедентными, а сроки восстановления оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», однако ни разу их не получила.