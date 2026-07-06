Британский флот переживает худшие времена за последние три века

Королевский военно-морской флот Великобритании переживает самый глубокий спад за последние три с половиной века. Как пишет The Sun, с момента прихода к власти Кира Стармера из эксплуатации выведены 4 фрегата, 2 десантных корабля, 2 танкера и атомная подводная лодка.
Отставной адмирал Алан Уэст охарактеризовал нынешнее состояние флота как наихудшее за 350 лет. Адмирал провёл историческую параллель с XVII веком, когда голландцы подошли к Чатему, сожгли британские суда и увели флагман. Уэст подчеркнул, что для островного государства военно-морские силы критически важны, но текущий состав кораблей катастрофически мал для выполнения стоящих задач.
Для сравнения приводится Фолклендская кампания 1982 года: тогда за 74 дня боевых действий Британия потеряла 2 эсминца, 2 фрегата, 2 десантных корабля и одно торговое судно. При этом один из повреждённых десантных кораблей позже восстановили, и он прослужил до 2005 года. Нынешнее же сокращение сопоставимо с теми потерями, но теперь это результат планового списания, а не боевых столкновений.
По данным издания, на сегодняшний день в строю остаются лишь 5 фрегатов, а десантных кораблей нет вовсе. Из 6 атомных подводных лодок, числящихся в составе, за весь год в море выходила только 1, а 3 субмарины не покидали порт уже 3 года. Кроме того, лейбористы аннулировали программу закупки 6 новых десантных кораблей, а планы по строительству эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32 оказались под вопросом как устаревшие. Sun резюмирует: британский флот стал самым малочисленным со времён основания королевских военно-морских сил Генрихом VIII.
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