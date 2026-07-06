Британский флот переживает худшие времена за последние три века

По данным издания, на сегодняшний день в строю остаются лишь 5 фрегатов, а десантных кораблей нет вовсе. Из 6 атомных подводных лодок, числящихся в составе, за весь год в море выходила только 1, а 3 субмарины не покидали порт уже 3 года. Кроме того, лейбористы аннулировали программу закупки 6 новых десантных кораблей, а планы по строительству эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32 оказались под вопросом как устаревшие. Sun резюмирует: британский флот стал самым малочисленным со времён основания королевских военно-морских сил Генрихом VIII.