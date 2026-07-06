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Главы комитетов Госдумы отчитаются о продленной работе 22−23 июля

Совет Думы 6 июня поддержал инициативу спикера Вячеслава Володина, предложившего председателям комитетов выступить с отчетами об итогах работы, говорится на сайте нижней палаты. Ожидается, что их заслушают в последнюю пленарную неделю на заседаниях 22 и 23 июля. Господин Володин отметил, что отчеты должны стать ежегодными, и предложил внести соответствующие поправки в регламент Госдумы.

Совет Думы 6 июня поддержал инициативу спикера Вячеслава Володина, предложившего председателям комитетов выступить с отчетами об итогах работы, говорится на сайте нижней палаты. Ожидается, что их заслушают в последнюю пленарную неделю на заседаниях 22 и 23 июля. Господин Володин отметил, что отчеты должны стать ежегодными, и предложил внести соответствующие поправки в регламент Госдумы.

Также на рассмотрение палаты был внесен проект постановления о других изменениях. В частности, спикер будет назначать руководителя аппарата и его заместителей с согласия комиссии по регламенту, а не совета Думы, как это было до сих пор. Структуру комитетов нового созыва будет формировать действующая комиссия по регламенту, а не временная. Помощникам депутатов придется уходить в отпуск с учетом пленарных недель и сдавать декларации о доходах, если их трудовые отношения будут оформлены как госслужба. И, наконец, проекты постановлений, которые Дума не успеет посмотреть, не будут сниматься с рассмотрения, а перейдут в «наследство» следующему созыву.

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