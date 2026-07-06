Главы комитетов Госдумы отчитаются о продленной работе 22−23 июля

Также на рассмотрение палаты был внесен проект постановления о других изменениях. В частности, спикер будет назначать руководителя аппарата и его заместителей с согласия комиссии по регламенту, а не совета Думы, как это было до сих пор. Структуру комитетов нового созыва будет формировать действующая комиссия по регламенту, а не временная. Помощникам депутатов придется уходить в отпуск с учетом пленарных недель и сдавать декларации о доходах, если их трудовые отношения будут оформлены как госслужба. И, наконец, проекты постановлений, которые Дума не успеет посмотреть, не будут сниматься с рассмотрения, а перейдут в «наследство» следующему созыву.