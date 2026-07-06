Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Вашингтон

Предстоящий визит станет ответным шагом Пекина после поездки Трампа в Китай, состоявшейся в середине мая. Однако, несмотря на подготовку к новым переговорам на высшем уровне, в американской администрации признают отсутствие серьезного прогресса в отношениях двух государств.