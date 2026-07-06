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Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп анонсировал ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, который должен состояться в конце сентября 2026 года.

Президент США Дональд Трамп анонсировал ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, который должен состояться в конце сентября 2026 года.

«К примеру, президент Си приезжает сюда к концу сентября. 24-го, насколько мне помнится», — сообщил американский лидер на встрече со своими политическими сторонниками в Белом доме.

Предстоящий визит станет ответным шагом Пекина после поездки Трампа в Китай, состоявшейся в середине мая. Однако, несмотря на подготовку к новым переговорам на высшем уровне, в американской администрации признают отсутствие серьезного прогресса в отношениях двух государств.

«Осязаемых результатов немного», — фактически подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, добавив, что весенняя поездка американского президента преследовала цель обеспечить лишь «прямое взаимодействие» лидеров двух самых мощных в мире стран.

В Вашингтоне рассчитывают использовать осенний визит Си Цзиньпина для возобновления полноценного диалога, однако эксперты скептически оценивают шансы на достижение реальных соглашений.

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